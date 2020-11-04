Казахстанские кинематографисты написали Президенту: ответ ГЦПНК

Претензии мэтров казахстанского кино названы необоснованными.

На минувшей неделе на сайте Azattyq Rýhy появился текст открытого письма от мэтров казахстанского кино Асанали Ашимова, Нуржумана Ыхтымбаева и Сатыбалды Нарымбетова Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву. в котором говорится о скором банкротстве национальной киностудии "Казахфильм" и трате бюджетных средств Государственным центром поддержки национального кино на "бессмысленное дешевое кино" через тендер. В ГЦПНК выразили сожаление о том, что отвечать кинематографистами приходится заочно и с большим почтением относятся к наследию наших уважаемых мэтров и осознают их неоценимый вклад в формирование казахстанской кинематографии, передает zakon.kz.

Гульнару Сарсенову нельзя назначать на должность с высокой ответственностью. Она – бизнес-леди. Если назначать на государственную службу людей с деньгами и олигархов, то в первую очередь они думают только о своих карманах. "Казахфильму" не выделяются деньги на полнометражные фильмы, выделены средства только на один фильм. И еще профинансированы 4-5 мультфильма и всего два документальных фильма. Центр посредством тендера большую часть финансов отдают на частные продакшн студии, предназначенные только для временного заработка для производства фильмов с низким воспитательным содержанием. Это – ужас! Основное требование – освободить от должности Гульнару Сарсенову, - говорит знаменитый кинорежиссер Сатыбалды Нарымбетов.

В ГЦПНК считают, что в своем спиче многоуважаемый Сатыбалды Жалелович приводит довольно странные доводы.

Наш мэтр обращает внимание на то, что Гульнара Сарсенова – бизнес-леди и именно поэтому не может занимать государственную должность. При этом опуская тот факт, что нынешний председатель правления НАО "ГЦПНК" имеет профильное кинематографическое образование и реализовала в качестве продюсера более десятка кинопроектов (как в Казахстане, так и за его пределами), многие из которых становились лауреатами престижных кинофестивалей (картины "Тюльпан" и "Айка" принесли нам награды Каннского кинофестиваля) и принесла Казахстану первую и единственную на данный момент номинацию на премию "Оскар" (картина "Монгол"). Фактически в вышеприведенной цитате кинорежиссер заявляет о том, что среди предпринимателей не может быть творческих людей и патриотов, которые искренне служат своей стране. Исходя из каких аргументов сделаны подобные выводы? - задаются вопросом в ГЦПНК.

Что касается расследования, то ранее министр культуры и спорта Актоты Раимкулова уже комментировала этот вопрос. и в ГЦПНК придерживаются презумпции невиновности. Иными словами, пока вина Гульнары Сарсеновой по обвинениям в коррупционных действиях не доказана, нет оснований для дисциплинарных мер в ее отношении.

Говоря о теме "тендеров" и распределении средств, в Киноцентре напомнили о первостепенной задаче - предоставлении равных возможностей всем кинопроизводителям страны.

Особенно прискорбно то, что уважаемый кинорежиссер считает своих коллег из независимого сектора "временщиками". Неужели, слова Нарымбетова свидетельствует о том, что профессиональные кинематографисты работают исключительно на государственной киностудии? И напомним, что распределение средств проходят не через тендеры, а максимально открытый и прозрачный питчинг, в отличие от прежней системы, когда за закрытыми дверями АО "Казахфильм" неизвестно как и кем расходовались бюджеты, - сказали в ГЦПНК.

На данный момент Киноцентр успел выпустить в прокат всего одну полнометражную картину – "Каникулы оффлайн 2", ориентированную на семейную аудиторию, которая не только является развлекательным фильмом, но и прививает подростоящему поколению уважение к родному языку, любовь к труду и творчеству и опирается на такие незыблемые ценности, как дружба и поддержка. Пандемия и карантин внесли свои коррективы в планы Центра и, к сожалению, казахстанские зрители пока не увидели картину Гульнары Сарсеновой "Нартай", в которой красной нитью проходит тема патриотизма и ответственности.

Что касается результатов второго питчинга, то среди его победителей есть имена таких признанных мастеров казахстанского кино, как Ардак Амиркулов, Сабит Курманбеков, Серик Апрымов, ряд картин, посвящен национальным героям Касым Джакибаеву, Ади Шарипову, группе "Дос-Мукасан", кроме того, в списке победителей есть фильмы, посвященные темам Великой отечественной войны, голодомора. Значительная часть бюджета распределена среди авторов короткометражного, анимационного и дебютного кино.

Так где же в списке проектов Киноцентра картины с якобы низким воспитательным содержанием? Фактически, обвинения Сатыбалды Нарымбетова и примкнувшего к противникам Госцентра Нурлана Санжара голословны. Например, господин Санжар говорит о том, что на втором питчинге был сделан упор на коммерческие проекты. На основании чего сделаны подобные выводы? Из сорока режиссеров, получивших госфинансирование, в коммерческом секторе известны всего два имени – Аскар Узабаев и Аскар Бисембин. Если речь идет о них, то здесь можем заострить внимание на тематиках, которые подняты в их проектах. В картине Узабаева "Адам и Алма" большой упор делается на теме патриотизма и святости родной земли, а сценарий к картине "Билет из рая" поднимает вечную тему взаимоотношений отцов и детей. Едва ли, эти картины можно назвать сугубо коммерческими, легкомысленными или бессодержательными. Увы, наши мэтры, убежденные в собственной правоте, к сожалению, не попытались разобраться в деталях. Если бы была проведена работа по изучению проектов Киноцентра, то оснований для подобных обвинений не нашлось, - считаеют в ГЦПНК.

Теперь что касается "Казахфильма", то в Киноцентре заявили об отсутствии каких-либо конфликтов. Более того, с приходом Акана Сатаева на пост президента студии, взаимоотношения двух организаций укрепились.

К великому сожалению, сокрушаясь о судьбе национальной киностудии, наши уважаемые мэтры, как будто бы находятся в информационном вакууме. А ведь буквально на днях, Акан Сатаев отчитался о первых ста днях на посту президента АО "Казахфильм". Согласно публикации в официальных аккаунтах студии, за минувшие три с лишним месяца была проделана огромная работа по ее модернизации, кроме того Сатаев решил один из самых наболевших вопросов по газификации всей территории "Казахфильма", был укреплен состав директоров, усилены меры безопасности и т.д. Так что, прежде чем бить тревогу, мы бы порекомендовали нашим мэтрам связаться с нынешним руководством студии и узнать, если ли причины для паники. Что касается, проектов киностудии, то никакого саботажа "Казахфильма" у Государственного центра нет и не было. Проекты студии проходили питчинг на равных условиях с другими кинопроизводственными компаниями и ряд проектов был одобрен к государственной поддержке, - пояснили в ГЦПНК.

среди всех проектов "Казахфильма" одобрение получила лишь одна полнометражная игровая картина. Однако, член Экспертного совета Анара Кашаганова с сожалением отметила, что именно конкурсанты от "Казахфильма" на втором питчинге показали самый низкий уровень подготовки, как сценариев, так и защиты своих проектов.

Виноват ли Киноцентр в том, что студия подала слабые проекты? Или в том, что на самом питчинге, конкурсанты не смогли убедить экспертный совет в перспективности своих заявок? Государственный центр поддержки национального кино не был зачинщиком каких-либо конфликтов и скандалов. И мы призываем Сатыбалды Нарымбетова, Нурлана Санжара, Асанали Ашимова, Нуржумана Ыхтымбаева, Абая Карпыкова и всех других кинематографистов прекратить эту "битву" кляуз и доносов и напомнить о том, что мы делаем одно общее дело – создаем кинематографическое наследие нашей страны, - заключили в ГЦПНК.

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