Михаил Ломтадзе: В процессе IPO, мы много рассказывали про Казахстан

Инвесторы в первую очередь должны были сначала убедиться в привлекательности инвестиций в нашу страну.

Вот уже несколько недель международная деловая пресса говорит о успешном публичном размещении акций (IPO) Kaspi.kz, технологической компании из Казахстана.

И это неудивительно, ведь IPO Kaspi.kz стало вторым самым крупным на Лондонской Фондовой Бирже и четвертым в Европе в 2020 году. В связи с этим, мы поговорили с Михаилом Ломтадзе, Председателем Правления и со-основателем теперь уже странового технологичного бренда - Kaspi.kz.

- Многие сейчас говорят об успешном IPO Kaspi.kz. На ваш взгляд, как это повлияет на инвестиционную привлекательность страны?

- Однозначно положительно. В нашей работе, мы руководствуемся принципом "что хорошо для Казахстана, хорошо для Kaspi.kz" и процесс подготовки и размещения нашей компании на Лондонской Фондовой Бирже не стал исключением. Инвесторы в первую очередь должны были сначала убедиться в привлекательности инвестиций в Казахстан и только потом рассматривать инвестицию в Kaspi.kz, компанию, созданную в Казахстане.

В результате успешного IPO Kaspi.kz, интерес инвесторов к Казахстану бесспорно возрос и это только начало. Фактически через нас и с нашей помощью, создана уникальная возможность и дальше повышать инвестиционную привлекательность Казахстана. Для нашей команды - это огромная ответственность перед клиентами, партнерами и страной. Быть публичной компанией – значит постоянно и регулярно общаться с инвесторами по всему миру, рассказывать о результатах компании и о Казахстане.

- Насколько было сложно заинтересовать и привлечь инвесторов?

Конечно, нам пришлось потрудиться. Но мы не сомневались в успехе. Ведь Kaspi.kz уникальная компания и уникальная бизнес модель. И у нас потрясающая команда.

Инвесторов можно было условно разделить на две группы: одни до этого никогда не инвестировали в Казахстан, другие имели не совсем успешный опыт инвестирования. Следовательно, одних мы убеждали, других переубеждали. На некоторых видео-звонках одновременно участвовало до 150 человек со всего мира. Настолько высоким был интерес к нашему IPO.

В результате в IPO Kaspi.kz приняло участие огромное количество ведущих глобальных инвесторов, в том числе из США, Европы и Азии. Среди них одни из самых крупных и престижных глобальных инвесторов, которые управляют активами в сотни миллиардов, а некоторые в триллионы долларов. Когда такие инвесторы принимают положительное решение об инвестиции, их не интересует инвестиция только в одну компанию. Участие в нашем IPO становится поводом для разработки стратегии для дальнейших инвестиций в Казахстан и другие казахстанские компании.

- Два года назад вы объявили о намерении провести IPO и представить Казахстан на мировой карте инноваций. Вы считаете у вас это получилось?

- Да. Многие были удивлены, что такая инновационная компания создана в Казахстане. Ведь Kaspi.kz – это прежде всего уникальная бизнес-модель, в основе которой находится суперприложение. Наше суперприложение помогает любимым клиентам решать повседневные задачи вокруг платежей, покупок и финансов. Мы, одними из первых в мире, начали строить такую бизнес-модель.

В Kaspi.kz наша команда начинала с финансовых услуг и мы постепенно добавляли онлайн платежи и электронную коммерцию. Сегодня в других странах есть похожие примеры, но никто не начинал с финансовых услуг. Например, WeChat в Китае начал с мессенджера, потом занялся платежами и финансовыми услугами. Самая большая в Польше компания электронной коммерции Allegro, которая недавно провела успешное IPO, объявила стратегию развития финансовых услуг. Китайская Alibaba также начинала с электронной коммерции, а сейчас предоставляет платежи и финансовые услуги.

Когда два года назад мы только начинали рассказывать о нашей бизнес-модели и стратегии, мы говорили, что будущее за мобильными суперприложениями. И наше видение будущего было верным. Kaspi.kz на несколько лет опережает многие компании по всему миру. А Казахстан является одним из мировых лидеров по росту безналичных платежей и электронной коммерции.

- Вы почти два года общались с международными инвесторами. Как менялось мнение инвесторов?

- За два года после объявления о подготовке к IPO, мы общались со многими инвесторами по нескольку раз. Они поднимали свои записи с нашей первой встречи и отмечали, какие наши планы мы уже реализовали за это время.

Например, на первой встрече с инвесторами у нашего суперприложения был 1 млн активных пользователей, на второй уже 3 миллиона, на третьей – 5, на четвертой – более 7 миллионов. За счет достижения целей мы смогли фактически подтвердить свою бизнес-модель и стратегию, а также подчеркнуть свою стабильность и высокий уровень доверия от наших любимых клиентов.

Среди наших инвесторов есть американские фонды, которые специализируются на вложениях в такие технологические компании, как Google, Facebook, Alibaba. Для них стало настоящим открытием, что такая высокотехнологичная компания создана в Казахстане.

- В Казахстане относительно невысокая численность населения. Это – естественное ограничение для развития бизнеса. За счет чего будет происходить дальнейшее развитие и рост Kaspi.kz?

- Цифровые и онлайн сервисы в Казахстане динамично развиваются, и у нас одни из самых высоких в мире темпов роста электронной коммерции и безналичных платежей. Мы видим большой потенциал дальнейшего роста цифровых сервисов вокруг потребителей и компаний из самых разных сфер экономики. Мы также глубоко верим, что онлайн сервисы повышают и улучшают качество жизни людей.

У нас есть амбиции регионального расширения бизнеса за пределами Казахстана. Мы планируем масштабировать наши технологии и нашу бизнес модель на другие рынки, в том числе рынок Центральной Азии и Кавказа с общим населением более 87 миллионов человек.

- В чем наши страновые преимущества для развития инновационных компаний?

- Самое главное – есть конкретный успешный пример. Компания Kaspi.kz – это компания, которая создана в Казахстане. Если есть успешная технологичная компания, значит в стране созданы благоприятные условия для развития инновационных и технологических компаний, таких как Kaspi.kz.

В разных странах есть свои технологические страновые бренды и чемпионы. В России - Yandex, Mail.ru, в Китае – WeChat, Alibaba, Ant Group, в США - Amazon, Google, Facebook и другие. И в Казахстане теперь есть свой технологический страновой бренд — это Kaspi.kz.

Для нашей команды IPO - это только начало. Став публичной компанией, мы взяли на себя большую ответственность и будем дальше делать все, чтобы превзойти ожидания наших любимых клиентов и партнеров, и продолжать увеличивать инвестиционную привлекательность Казахстана. Это даст возможность другим казахстанским компаниям также выйти на международные рынки капитала и внести свой вклад в формирование инвестиционной привлекательности страны.

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