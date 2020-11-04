В Алматы будет перекрыто движение на одной из улиц на неделю

На пересечении улицы Бухтарминской с Кульджинским трактом будет идти строительство транспортной развязки.

В связи со строительством транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминской с Кульжинским трактом с 5 ноября движение по Бухтарминской севернее Кульжинского тракта в двух направлениях будет приостановлено, передает zakon.kz.

Временный проезд с 5 по 10 ноября будет обеспечен по проспектам Рыскулова и Суюнбая, а также по улицам Шемякина и Майлина.

С 10 ноября 2020 года движение транспорта будет обеспечено по временной объездной дороге северо-восточнее улицы Бухтарминской. В настоящее время ведутся работы по подготовке данной объездной дороги. Приносим извинения за временные неудобства и просим корректировать заранее корректировать свой маршрут, - сообщили в Управлении городской мобильности Алматы.

Схема проезда:

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