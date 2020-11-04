Но средств от продажи не хватает на покрытие образовавшегося двухмиллионного долга своим детям.

Мать троих детей в Алматы объявили в розыск, а ее землю продали. Дело в том, что она несколько лет не участвовала в судьбе своих троих детей, которые оказались в детском доме, передает zakon.kz.

Сама женщина охарактеризована как человек, ведущий аморальный образ жизни, пьянство и т.д. Ее дети были в детском доме. В настоящее время одного ребенка усыновили, второго ребенка забрал отец, а самый младший находится на патронате.

Как сообщили в пресс-службе Департамента юстиции Алматы, еще в 2016 году частный судебный исполнитель возбудил производство о взыскании с алматинки в пользу опекунов ее детей половины от имеющихся доходов. Но она не платила алименты.

В рамках исполнительного производства были приняты меры принудительного взыскания: выявление имущества, наложение на него арестов, ограничение на выезд.

В связи с отсутствием должника по месту прописки определением суда гражданка Ж. объявлена в розыск. Длительное неисполнение судебного акта образовало задолженность свыше 2 миллионов тенге. В процессе исполнительного производства установлено недвижимое имущество за должником в виде земельного участка, расположенного в Алматинской области, - сообщили в Департаменте юстиции.

Земельный участок нашли, оценили и продали в судебном порядке.

В результате реализации имущества выручена сумма в размере 904 000 тенге, была распределена в счет частичного погашения долга. Работа по взысканию остатка долга продолжается, - отметили в ведомстве.

В связи с тем, что семья, усыновившая ребенка отказалась от претензий на алименты к биологической матери, вырученные от продажи земли деньги уйдут на счета двоих других детей.

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