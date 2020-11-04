В Акмолинской области продолжается реализация "Дорожной карты занятости"

На днях завершился ремонт плотины в селе Чапаевское Жаксынского района.

В Акмолинской области продолжается реализация проектов госпрограммы "Дорожная карта занятости", передает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

В рамках программы в регионе реализуют 328 инфраструктурных проектов по ремонту социально-культурных объектов, жилищно-коммунального хозяйства и инженерно-транспортной инфраструктуры с созданием более 8 тысяч рабочих мест.

На днях завершился ремонт плотины в селе Чапаевское Жаксынского района. В возведении объекта были задействованы 18 единиц техники и 24 работника.

По словам акима района Бауыржана Малгаждарова плотина играет особую роль в жизнедеятельности населенного пункта.

Данная плотина является источником обеспечения жителей села и близлежащих населенных пунктов питьевой водой. Кроме того, плотина позволяет защитить соседнее село от угрозы подтопления, - отметил Б. Малгаждаров.

Масштабные проекты в рамках программы ведутся и в других районах области.

На стадии завершения находится капитальный ремонт здания общежития Высшего педагогического колледжа в Щучинске. Объект играет особую роль в обеспечении жизнедеятельности студентов Бурабайского района. В связи с ремонтными работами здесь создано 86 рабочих мест, половину из которых заняли обратившиеся в центр занятости специалисты.

Также с середины мая ведется средний ремонт автомобильных дорог "Зеленый бор – Мадениет" протяженностью 27 километров, в который входят шесть сел - Зеленый Бор, Молбаза, Кымызынай, Жанаталап, Мадениет, Наурызбай батыра, где проживает почти 5,5 тысячи человек. Автодорога 4-й технической категории ремонтируется в рамках реализации третьего этапа Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны. Ввод ее в эксплуатацию позволит обеспечить благоприятные условия для сельчан и жителей близлежащих населенных пунктов. В ремонтных работах задействованы 75 местных жителей. Завершение проекта планируется в следующем году.

К слову, сегодня в области работы завершены на 99 проектах.

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