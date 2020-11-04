Алматинец едва не стал жертвой автоподставы, подстроенной танцорами

В случае подставы на дорогах вызывайте полицию.

Сегодня существуют различные способы развода автовладельцев, которые мошенники используют во дворах и на дорогах в целях вымогательства и шантажа водителей. Один из них – когда "джентльмены удачи" эффектно бросаются под колеса медленно движущегося авто, инсценируя ДТП с наездом на человека. Как правило, в таких случаях тут же приходят на помощь якобы случайные свидетели. Очевидцем такого случая стала накануне наш журналист, сообщает zakon.kz.

Как рассказала Торгын Нурсеитова, 2 ноября в районе 19 часов к ней на Сейфуллина-Жумабаева подошел молодой человек лет 20 и попросил денег. Получив отказ, пошел дальше.

- На светофоре я перешла на противоположную сторону и оглянулась, - говорит журналист. – И тут увидела, как тот парень на перекрестке на повороте как бы отлетел с дороги в сторону тротуара. В это время по Сейфуллина в сторону вокзала как раз шла машина и поворачивала на светофоре вправо. Я подумала, что парня сбили. Машина проехала вперед и остановилась. А парень присел на корточки и стал смотреть на машину. Присядет на корточки, чуть приподнимется, посмотрит, потом опять присядет, опять приподнимется, посмотрит, так как впереди стояли припаркованные машины, и ту машину не очень было видно. И так несколько раз. И тут я поняла, что он притворяется, что его сбили.

Тем временем водитель вышел из машины, обошел вокруг нее, осмотрел и не понял, в чем дело. По его словам, он на повороте слышал какой-то звук, похожий на небольшой удар и решил посмотреть, что это было, поэтому остановился.

В это время к "сбитому" парню подошел еще один невесть откуда взявшийся парень, взял его под руку и тот, сделав вид, что сильно хромает, пошел к водителю.

- Водитель, увидев их, стал что-то спрашивать у них, - продолжает журналист. – Они ему что-то объясняют, показывают на ногу "сбитого" парня, водитель смотрит на них и тоже что-то говорит и звонит куда-то.

Наблюдавшая за всем этим журналист подошла к водителю и сказала ему, что этот парень, похоже, занимается мошенничеством, притворяясь, что на него наехали, и рассказала, как он отскочил с дороги и как потом повел себя дальше. Все это, конечно, было очень сомнительно.

Водитель стал вызывать полицию. Видя это, стоявшие возле него ребята хотели сразу уйти, но водитель не отпускал их. Тогда они стали умолять его, чтобы он отпустил их. Один из них, "свидетель", стал говорить, что они танцоры, идут домой после выступления, что его дома ждут дети и так далее и порывались уйти.

Водитель сказал, что здесь всюду камеры видеонаблюдения и что он их все равно найдет, так что пусть дождутся полицию, но парни были очень настойчивы и водитель согласился отпустить их при условии, что они на камеру мобильно телефона расскажут, как все было на самом деле и что к нему никаких претензий не имеют. Так и сделали. Они ушли, но водитель все равно вызвал полицию и все им рассказал, чтобы они были в курсе, что есть такие мошенники и чтобы никто из граждан-водителей не пострадал в последующем из-за них.

Пользователи написали в комментариях, что надо написать эту историю в СМИ, чтобы все знали и не попадались на уловки мошенников.

Стражи порядка рекомендуют автовладельцам при всех случаях подставы на дорогах вызывать полицию. Во-вторых, установить на своих автомобилях видеорегистратор, который может прийти на выручку, если вы вдруг станете объектом вымогательства и шантажа со стороны таких мошенников.

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