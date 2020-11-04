Кого и как в РК отправляют на принудительное лечение от туберкулеза

Лица, больные туберкулезом, отказавшиеся или уклоняющиеся от лечения, подлежат обязательной госпитализации по решению суда на основании заключения централизованной врачебно-консультативной комиссии.

Приказом и.о.министра здравоохранения РК Шорановым от 28 октября 2020 года утверждены правила оказания медицинской помощи лицам, больным туберкулезом, направленным на принудительное лечение, передает zakon.kz.

Так, основанием для принудительного лечения лиц, больных туберкулезом, является:

- отказ от лечения лица, больного заразной формой туберкулеза, зафиксированный в медицинской документации пациента;

- самовольный уход и нарушение режима лечения в виде беспричинного пропуска приема семи суточных доз противотуберкулезных препаратов в течение календарного месяца, зафиксированного в медицинской документации пациента.

Как отмечается, принудительное лечение больных туберкулезом включает противотуберкулезное и симптоматическое лечение с изоляцией во фтизиопульмонологических организациях и осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Лица, больные туберкулезом, отказавшиеся или уклоняющиеся от лечения, подлежат обязательной госпитализации по решению суда на основании заключения централизованной врачебно-консультативной комиссии (ЦВКК).

Комиссия создается в составе консультативно-диагностических отделов при республиканском и областных (городских) центрах фтизиопульмонологии.

В состав ЦВКК входят главный врач при отсутствии заместитель главного врача, заведующие организационно-методическим отделом, отделениями для лечения больных туберкулезом, туберкулезом с лекарственной устойчивостью, фармацевт (провизор).

Медицинскую документацию больных туберкулезом на заседание ЦВКК фтизиопульмонологической организации представляет:

- фтизиатр организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту регистрации - в случае отказа от госпитализации больного туберкулезом, с диагнозом, подтвержденным лабораторным методом;

- лечащий врач - в случае самовольного ухода и нарушения режима лечения в виде беспричинного пропуска приема семи суточных доз противотуберкулезных препаратов в течение календарного месяца, зафиксированного в медицинской документации.

По заключению централизованной врачебно-консультативной комиссии главный врач фтизиопульмонологической организации подписывает заявление о принудительном лечении в двух экземплярах по утвержденной форме.

К заявлению о принудительном лечении прилагаются следующие документы:

- заключение централизованной врачебно-консультативной комиссии фтизиопульмонологической организации о признании лица больным туберкулезом;

- документы, подтверждающие отказ и уклонение больного от лечения, назначенного врачом;

- доверенность на представителя фтизиопульмонологической организации для участия в судебном заседании, заверенная главным врачом фтизиопульмонологической организации.

Документы направляются в суд в течение 5 календарных дней со дня принятия заключения централизованной врачебно-консультативной комиссии фтизиопульмонологической организации.

Материалы о направлении на принудительное лечение рассматриваются судом в течение 5 рабочих дней.

Принудительное лечение лиц, больных туберкулезом, освобождающихся из учреждений уголовно-исполнительной системы с незавершенным лечением, осуществляется в соответствии с Правилами организации противотуберкулезной помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы..

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (3 ноября).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!