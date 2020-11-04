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В Польше отложили запрет на аборты после массовых протестов

Решение пока что отложено.

Фото : Pixabay4 ноября 2020, 16:19

Польское правительство отложило на время запрет на аборты после крупнейших протестов, передает zakon.kz.

Идет дискуссия, и было бы хорошо уделить некоторое время диалогу и поиску новой позиции в этой сложной и вызывающей высокие эмоции ситуации, - приводит The Guardian слова главы канцелярии премьер-министра Михала Дворчика.

Решение Конституционного суда страны обещало дальнейшее ужесточение польских законов об абортах, которые и без того были одними из самых строгих в Европе. Трибунал постановил, что прерывание беременности должно быть незаконным даже в тех случаях, когда у плода диагностирован серьезный и необратимый врожденный дефект. На этот вид абортов приходится почти все небольшое количество легальных абортов в стране.

Решение до сих пор не опубликовано, несмотря на установленный в понедельник крайний срок, и как таковое не вступило в силу.

Постановление об абортах вызвало бурную реакцию со стороны общественности, а масштаб протестов застал правительство страны врасплох. Более 100 000 человек собрались на улицах Варшавы в пятницу вечером. Сообщается, что в ходе протестов правые группы нападали на протестующих.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал к переговорам с протестующими и оппозиционными депутатами.


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