Премьер Словении поздравил Трампа с переизбранием

Итог выборов еще не известен.

Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил американского президента Дональда Трампа с переизбранием на пост главы государства, несмотря на то, что исход выборов в США пока неизвестен, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, последние расчеты Fox дают демократу Джо Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).

Совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и (вице-президента) Майка Пенса еще на четыре года. Чем больше затягиваний и отрицания фактов со стороны центральных средств массовой информации, тем более крупным будет окончательный триумф президента США. Поздравления Республиканской партии в связи с сильными результатами по всей территории США, - написал словенский премьер в Twitter.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

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