Названы регионы с ростом заболеваемости COVID-19

Всего от коронавируса с начала пандемии умерли 1867 человек.

За последние 2 недели в стране отмечается рост заболеваемости COVID-19 практически во всех регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 2,6 раз, в том числе в Восточно-Казахстанской области заболеваемость выросла в 6,6 раз, в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Костанайской областях в 3 раза, - сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

На сегодняшний день текущая мощность ПЦР-лабораторий составляет 71 868 исследований в сутки. За последнюю неделю мощность лабораторий увеличилась на 9% (с 64 тысяч до 70 тысяч исследований в сутки).

Всего от коронавируса с начала пандемии умерли 1867 человек. От пневмонии с признаками коронавируса - 405.

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