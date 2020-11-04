Названы регионы с ростом заболеваемости COVID-19
Всего от коронавируса с начала пандемии умерли 1867 человек.
Фото : tass.ru4 ноября 2020, 17:06
За последние 2 недели в стране отмечается рост заболеваемости COVID-19 практически во всех регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 2,6 раз, в том числе в Восточно-Казахстанской области заболеваемость выросла в 6,6 раз, в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Костанайской областях в 3 раза, - сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.
На сегодняшний день текущая мощность ПЦР-лабораторий составляет 71 868 исследований в сутки. За последнюю неделю мощность лабораторий увеличилась на 9% (с 64 тысяч до 70 тысяч исследований в сутки).
Всего от коронавируса с начала пандемии умерли 1867 человек. От пневмонии с признаками коронавируса - 405.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5046542-b118dad0e820eed6e005c65717e6cef1
Сейчас читают