"Похищенная невеста" выпрыгнула из окна в Шымкенте

Девушка получила тяжелые травмы.

Несчастный случай произошел в Шымкенте 3 ноября, сообщает zakon.kz.

Пострадавшая госпитализирована в первую городскую больницу с переломами грудного и поясничного отдела позвоночника, переломом костей таза и травмой живота, — сообщили очевидцы.

По информации издания otyrar.kz, состояние девушки стабильное.

Врачи оказывают помощь пострадавшей. Никаких прогнозов — останется девушка инвалидом или сможет передвигаться самостоятельно — врачи давать пока не осмеливаются.

Полицейские ведут расследование.

Вероятно, несостоявшегося "жениха" могут обвинить сразу по нескольким статьям: доведении до самоубийства, незаконном лишении свободы и, возможно, изнасиловании.

Кстати, удалось ли задержать подозреваемого, в полиции пока не сообщили.

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