"Похищенная невеста" выпрыгнула из окна в Шымкенте
Девушка получила тяжелые травмы.
Фото : h3.googleusercontent.com4 ноября 2020, 17:11
Несчастный случай произошел в Шымкенте 3 ноября, сообщает zakon.kz.
Пострадавшая госпитализирована в первую городскую больницу с переломами грудного и поясничного отдела позвоночника, переломом костей таза и травмой живота, — сообщили очевидцы.
По информации издания otyrar.kz, состояние девушки стабильное.
Врачи оказывают помощь пострадавшей. Никаких прогнозов — останется девушка инвалидом или сможет передвигаться самостоятельно — врачи давать пока не осмеливаются.
Полицейские ведут расследование.
Вероятно, несостоявшегося "жениха" могут обвинить сразу по нескольким статьям: доведении до самоубийства, незаконном лишении свободы и, возможно, изнасиловании.
Кстати, удалось ли задержать подозреваемого, в полиции пока не сообщили.
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