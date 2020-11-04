Из каких стран в Казахстан чаще всего завозят коронавирус

Казахстанцев призывают отказаться от поездок за рубеж без крайней необходимости.

Откуда в Казахстан завозят коронавирусную инфекцию? Об этом рассказала на брифинге в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Так, с 6 октября госграницу на автопереходах пересекли около 149 тысяч граждан РК и иностранцев. Из них у 278 выявлен положительный результат. Наибольшее количество выявленных завозных случаев отмечается в СКО, ЗКО, Костанайской и Павлодарской областях. При этом за последнюю неделю зарегистрированы 122 случая завозных при пересечении автопереходов, при этом это составляет практически 45% от общего количества зарегистрированных случаев. Рост числа выявленных завозных случаев идет в тех же самых регионах, которые я уже называла, - сказала Есмагамбетова.

При этом международными рейсами прибыло около 61 тысячи пассажиров.

Из них протестировано 8 352, выявлен 41 положительный случай. При этом 17 случаев из Египта, Турции – 13, Беларуси – 16, России – 1, ОАЭ – 4. Поэтому, уважаемые граждане, хотела бы обратить ваше внимание на следующее, что если вы планируете свой выезд за рубеж, то, пожалуйста, помните о том, что оттуда вы можете вернуться в коронавирусной инфекцией. Если вы сегодня можете избежать выезда за рубеж, то лучше воспользоваться этой возможностью, - призвала она.

Как напомнила глава комитета, учитывая ситуацию в мире, а также рост числа завозных случаев, внесены предложения по ужесточению порядка пересечения госграница Республики Казахстан.

На МВК принято решение о внесении изменений в порядок пересечения госграницы. Так, для иностранцев, имеющих вид на жительство на территории Республики Казахстан и членов из семей, а также иностранцев, являющихся членами семей граждан Республики Казахстан изменена периодичность пересечения границы. Если раньше они могли делать это 1 раз за 30 суток, то сегодня это составляет 1 раз за 90 суток. Кроме того, до 1 мая 2021 года продляется приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. До 1 января 2021 года приостанавливается 72-хчасовой безвизовое пребывание на территории Республики Казахстан из Китайской народной Республики и Индии. Также будут сокращены рейсы с Турцией с 30 до 22, - сообщила Есмагамбетова.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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