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В США сенатором впервые избрали трансгендера

Макбрайд проходила стажировку в Белом доме во время президентского срока Барака Обамы.

Фото : Instagram4 ноября 2020, 17:45

Сара Макбрайд победила на выборах в сенате в Делавэре и стала первым трансгендером, избранным на эту должность в США, сообщает zakon.kz.

Мы сделали это. Мы победили на всеобщих выборах. Спасибо, спасибо, спасибо, — написала она в инстаграме.

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We did it. We won the general election. Thank you thank you, thank you.

Публикация от Sarah McBride (@sarahemcbride) 3 Ноя 2020 в 6:07 PST

По информации РИА Новости, Макбрайд проходила стажировку в Белом доме во время президентского срока Барака Обамы. После этого она лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр проект о правах трансгендеров.

Через три года Макбрайд стала первым трансгендером, который выступил на национальном съезде Демократической партии.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.


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