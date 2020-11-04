В США сенатором впервые избрали трансгендера

Макбрайд проходила стажировку в Белом доме во время президентского срока Барака Обамы.

Сара Макбрайд победила на выборах в сенате в Делавэре и стала первым трансгендером, избранным на эту должность в США, сообщает zakon.kz.

Мы сделали это. Мы победили на всеобщих выборах. Спасибо, спасибо, спасибо, — написала она в инстаграме.

По информации РИА Новости, Макбрайд проходила стажировку в Белом доме во время президентского срока Барака Обамы. После этого она лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр проект о правах трансгендеров.

Через три года Макбрайд стала первым трансгендером, который выступил на национальном съезде Демократической партии.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!