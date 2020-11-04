Казахстанский политолог о выборах в США: Кто может победить - вопрос на миллион

Эксперт рассказал, как выборы в США могут повлиять на Казахстан.

Эксперт Института мировой экономики и политики Жумабек Сарабек дал оценку прошедшим выборам президента США и рассказал, что поменяется в США при победе Трампа или Байдена, передает zakon.kz.

Сарабек отметил, что хоть выборы и завершились официально, подсчет голосов все еще продолжается, и он может затянуться на несколько дней, так как значительное количество избирателей проголосовало досрочно и нужно будет подсчитать эти бюллетени.

Процесс займет дольше времени, чем обычно. Кто может победить - вопрос на миллион на самом деле. Сейчас идет борьба вокруг трех ключевых штатов, так называемых колеблющихся штатов, где избиратели еще не определились. В их числе можно отметить тот же Висконсин, Мичиган и Пенсильванию. От того, кто победит в этих штатах, и зависит судьба этих выборов. Загвоздка в том, что во всех этих штатах результаты не будут известны в ближайшее время из-за необходимости подсчитать бюллетени. В то же время можно сказать, что по Висконсину есть небольшая определенность. В штате с 10 голосами выборщиков, уже Байден вышел вперед. Если ничего не изменится, он "заберет" Висконсин, что повышает его шансы на победу, - отметил эксперт.

Фото: 24.kz

Недоверие среди сторонников Трампа и Байдена и возможна ли гражданская война?

Нынешние выборы, продолжил он, отличаются от предыдущих несколькими моментами. Прежде всего досрочное голосование и голосование по почте дают дополнительную нагрузку на избирательную систему.

Это, в свою очередь, создает почву для последующих пересудов, потому что будет возникать недоверие среди сторонников Трампа или Байдена.

Это недоверие будет особенно усиливаться у проигравшей стороны. Поэтому это будет источником проблем. Здесь можно отметить, что Трамп уже сегодня заявил, что обратится в Верховный Суд США. Скорее всего, он рассчитывает, что суд окажет ему поддержку, Потому что за последнее время в Верховном Суде доминируют однопартийцы Трампа. Скорее всего он делает ставку на это, - рассказал Жумабек Сарабек.

Политолог подчеркнул, что почва споров после выборов есть и она довольно благодатная.

Сторонники проигравшей стороны безусловно не сразу признают итоги выборов. В этой связи можно ожидать внутриполитические волнения. Но я бы здесь не говорил о возможности гражданской войны, потому что американское общество располагает достаточными ресурсами, чтобы урегулировать эти вопросы. Я не присоединяюсь к этим алармистким прогнозам, что США ожидает гражданская война, - сказал эксперт.

Как изменится внешнеполитический курс США?

Спикер заявил, что в случае переизбрания Трампа на второй срок его внешнеполитический курс с лозунгом "Америка прежде всего" сохранится.

В целом мы увидим продолжение той политики которая проводилась последние четыре года. В свою очередь, если Байден станет хозяином Белого дома безусловно американскую геополитику и геоэкономику ждут большие изменения. Байден скорее всего наверняка попрощается с "политическим наследием" Трампа и вернет Америку в прежний курс - в дотрамповские времена. Это говорит о том что в политике США вновь будут доминировать глобалистские взгляды и США попытаются вернуть позиции лидера, лидера глобализации, - объяснил эксперт.

Что касается "российского направления", то при победе Байдена антироссийская риторика может усилиться и борьба с ней может выйти на новый уровень.

Можно ожидать новых санкционных пакетов и эскалации напряженности. В случае Китая американский подход может быть скорректирован в сторону большего упорядочивания. При Байдене американо-китайские переговоры станут более структурированными и более предсказуемыми на мой взгляд, потому что такой бравады как у Трампа Байден придерживаться не будет, - пояснил он.

По словам Жумабека Сарабека, демократический истеблишмент видит решение этих проблем другими путями и механизмами. Однако задача на сдерживание Китая сохранится.

В этом плане демократы разделяют взгляды республиканцев что Китай превращается в стратегического соперника США. Курс будет сохранен, но инструменты поменяются, - подчеркнул он.

Касаясь темы протестов в Беларуси, Сарабек заявил, что эта тема не приоритетна для обоих кандидатов.

В случае победы Байдена давление США на Беларусь может увеличиться. Поддержка демократических сил в Беларуси может выйти на новый уровень. При Байдене акцент на продвижение демократии в целом вырастет, - объяснил эксперт.

Как повлияют выборы президента США на Казахстан?

Казахстан, и в целом регион Центральной Азии, не занимает особого места в предвыборной программы как Джо Байдена, так и Дональда Трампа, продолжил Сарабек.

Нашему региону не уделялось внимания, это объяснимо, так как Америку сейчас беспокоят другие вещи. Единственное, что их может беспокоить - это Афганистан. Оба кандидата настроены на сокращение контингента американских войск. Поэтому здесь каких то прорывов мы скорее всего не увидим, - пояснил спикер.

Вопрос об интересе казахстанцев к выборам в США эксперт переадресовал социологам.

Единственное, что я могу отметить - всех так или иначе волнует, что будет с курсом тенге к доллару. В этом плане Америка всегда была интересна. С точки зрения экономических перспектив казахстанцы с интересом наблюдают за выборами в США, - заключил он.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Голосование уже завершилось, идет подсчет голосов. По предварительным итогам, Джо Байден пока лидирует в 22 штатах, Трамп - в 29. В большинстве из этих штатов подсчитано более 60% голосов.

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