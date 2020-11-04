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Токаев дал ряд поручений по обеспечению финансовой стабильности

Президенту доложили о ходе реализации государственных программ поддержки предпринимательства.

Фото : Акорда4 ноября 2020, 18:06

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Председателя Национального Банка Ерболата Досаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главе государства было доложено о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 10 месяцев и состоянии платежного баланса за 9 месяцев 2020 года, а также о ходе работ по развитию национальной платежной системы.

Президент был также проинформирован о ходе реализации государственных программ поддержки предпринимательства, финансируемых за счет средств Национального банка.

По итогам встречи Главой государства дан ряд поручений по обеспечению финансовой стабильности.


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