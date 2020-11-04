Почему Петропавловск закроют на карантин именно с 9 ноября
В Петропавловске сосредоточена основная заболеваемость — 56 процентов.
Эпидемиологи объяснили, почему с 9 ноября в Петропавлоске ужесточат карантин и будут установлены блокпосты, передает zakon.kz.
Согласно сообщению Петропавловск.news, эпидемиологи Северного Казахстана призывают жителей как можно скорее принять окончательное решение, где они будут находиться в ближайшее время.
В Петропавловске сосредоточена основная заболеваемость — 56 процентов, и его закрывают, чтобы не допустить распространения инфекции в другие регионы и районы области.
Карантин вводят не сразу, а с 9 ноября именно для того, чтобы те, кто приехал в город, или кому нужно выехать, смогли осуществить проезд, привезти своих родственников, родных и близких. Или наоборот вывезти их в районы на период карантина.
Если вы не сделаете это до 9 числа, до момента введения карантина, то получается, что в городе так люди эти и останутся, — сказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Татьяна Горлова.
Она также обратилась ко всем жителям Петропавловска и близлежащих районов, и призвала их хорошо просчитать ситуацию, прежде чем принимать решение.
Въезд и выезд будет осуществляться только при наличии справки с отрицательным результатом на коронавирус, которая будет действительна в течение трех суток. Исключением станут поездки с целью оказания медицинской помощи и жизнеобеспечения.
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