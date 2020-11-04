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В СКО до конца года отремонтируют 1000 км дорог

В конце октября завершен капитальный ремонт 2,5 км трассы КТ-19 Покровка-Ильинка-Мектеп.

Фото : zakon.kz4 ноября 2020, 18:13

1000 км дорог отремонтируют в СКО до конца года, передает zakon.kz.

Работы завершены на 90%. В начале этого года доля дорог Северо-Казахстанской области, находящихся в неудовлетворительном состоянии, составляла 35%. На ремонт дорог республиканского, областного и районного значения было выделено 27 млрд. тенге.

Эти средства позволят увеличить количество дорог в удовлетворительном и хорошем состоянии до 69%. Перемещаться с комфортом между населенными пунктами смогут 117 тысяч жителей 150 сел Северо-Казахстанской области.

Так, в конце октября завершен капитальный ремонт 2,5 км трассы КТ-19 Покровка-Ильинка-Мектеп. На этот проект было выделено 280 млн. тенге.

Всего в Северо-Казахстанской области протяженность дорог составляет порядка девяти тысяч километров, из них две тысячи - это трассы республиканского значения, столько же - областного, а еще пять - районного.

Все работы по ремонту дорог на территории региона планируется завершить до конца ноября.


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