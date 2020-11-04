Назван новый нетипичный симптом коронавируса

У многих заболевших COVID-19 наблюдается заложенность ушей.

Заложенность ушей также является одним из симптомов COVID-19. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно исследованию турецких ученых, из 172 пациентов с COVID-19, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имели этот признак. При этом заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания.

Закладывать уши может и при ОРВИ. Однако если симптом продолжает тревожить на протяжении нескольких дней, а ухо начинает болеть, необходимо срочно обратиться к оториноларингологу.





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