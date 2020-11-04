Предприниматели Семея обратились к главному санитарному врачу с просьбой ослабить ограничения

Предложения предпринимателей будут рассмотрены до 7 ноября.

Представители малого и среднего бизнеса собрались в акимате с просьбой дать разъяснения относительно ограничительного режима. С бизнесменами встретился аким города Ермак Салимов и и.о. руководителя ДККБТУ ВКО Талгат Тунгышбаев, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Семея.

Мы просим отменить ограничения деятельности, исходя из площади торговых объектов, отменить ограничения по заполняемости залов и отменить сокращенный режим работы заведений. Мы считаем, что ограничения работать до 17:00, 20:00 или 22:00 часов, напротив, способствует скоплению людей в одно время в одном месте. Бизнесмены также попросили разрешить им работать в выходные и праздничные дни, - заявили на встрече предприниматели.

Выслушав просьбы представителей бизнеса, и.о. руководителя ДККБТУ ВКО Талгат Тунгышбаев сообщил, что решения по ограничениям принимаются исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и направлены исключительно на обеспечение здоровья и жизни граждан. Предложения предпринимателей будут рассмотрены до 7 ноября. В случае, если эпидситуация станет лучше, будет принято решение о послаблении ограничительных мер.

Напомним, на сегодняшний день регион находится в красной зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. При этом, принятые в области ограничительные меры гораздо мягче, чем в зарубежных странах, где с приходом второй волны вводятся жесткие локдауны, закрываются предприятия и вводятся комендантские часы. Наша область пошла по пути мягких ограничений. Предпринимателям разрешено продолжать свою деятельность с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм для сохранения здоровья и жизни людей. За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований в Казахстане предусмотрена административная ответственность.

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