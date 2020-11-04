Стали известны подробности пожара в алматинском магазине зоотоваров

На месте ощущался сильный запах газа.

В алматинском магазине зоотоваров разгорелся пожар, передает zakon.kz.

Согласно информации городского ДЧС, информация о пожаре по адресу Ауэзовский район, ул. Ярмухамедова д. 57 А, поступила в 18:32.

По прибытии первого пожарного расчета, через 4 минуты, наблюдалось горение открытым пламенем магазина зоотоваров. Создалась угроза распространения огня близлежащему зданию. На месте ощущался сильный запах газа, что в свою очередь могло привести к взрыву. Незамедлительно прибыла аварийная служба газа и отключила подачу газа.

Принятыми мерами за полчаса достигнута локализация, угроза перехода огня на близлежащие строения снята. В 19:28 пожар ликвидирован полностью на общей площади 400 кв.м, - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

В ликвидации пожара были задействованы 75 человек личного состава и 17 единиц пожарной техники ДЧС. Также на месте работали 3 сотрудника 1 единица техники центра медицины катастроф, 6 сотрудников и 2 ед. техники Департамента полиции, 3 работника и 1 ед. техники СМП.

С места происшествия бригадой скорой медпомощи доставлена в ГКБ № 7 женщина 1963 г.р, проживающая по соседству, которая получила электротравму.

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