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Канье Уэст будет вновь баллотироваться в президенты США

Знаменитый музыкант впервые пришел на избирательный участок и отдал свой голос за того, кому доверяет - за себя. Уэст пообещал принять участие в избирательной гонке через четыре года.

Фото : Twitter4 ноября 2020, 20:18

Американский рэпер, продюсер, дизайнер, бизнесмен Канье Уэст проголосовал на выборах президента США, причем, по его словам, сделал это впервые. Знаменитость также пообещал принять участие в кампании 2024 года, передает zakon.kz.

Сегодня я впервые в жизни голосую за президента Соединенных Штатов, и это за того, кому я действительно доверяю... за себя, - отметил в Twitter 43-летний музыкант и кандидат на пост главы Белого дома.

В следующей публикации он коротко написал: "Канье 2024".

Кандидатура рэпера была представлена в 12 американских штатах. Самый лучший результат он получил в штате Теннеси, где за музыканта отдали голоса более 10 тысяч избирателей, или 0,3% от общего количества голосующих.

Напомним, что всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Граждане выбирали президента и вице-президента, а также новый состав конгресса. На пост лидера Америки претендуют Джо Байден и нынешний президент Дональд Трамп.


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