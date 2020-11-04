В Алматинской области увеличивается число заражений птичьим гриппом

За сутки количество инфицированных пернатых перевалило за 180 тысяч.

В Алматинской области растет число зараженных смертельным гриппом птиц. За сутки общее количество инфицированных пернатых перевалило за 180 тысяч. Причину вспышки инфекции специалисты объяснить пока не могут. Сельчане, живущие близ птицефабрики, опасаются за своих домашних птиц и просят местную администрацию взять ситуацию под контроль, передает zakon.kz.

Крупная птицефабрика в Карасайском районе, где произошла вспышка птичьего гриппа, обеспечивает куриным мясом и яйцами все регионы Казахстана и даже ближнее зарубежье. Среди алматинцев продукция компании тоже пользуется огромным спросом. Но после информации о заражении пернатых, а произошло это еще в конце прошлого месяца, был введен запрет на реализацию продукции, говорится в сюжете AlmatyTV.

Мы взяли пробы у зараженных птиц, провели санитарную проверку фабрики. До получения результатов исследования мы сказали им остановить конвейер, ведь даже при подозрениях было бы рискованно продолжать выпуск продукции. Руководитель завода пообещал, что отзовет весь ранее экспортированный товар, - заявил руководитель Комитета ветеринарного контроля и надзора Карасайского района Марат Жаксыбаев.

Всего на фабрике более 645 тысяч птиц, из них, по последним данным, вирусом заразились свыше 180 тысяч. Ветеринары говорят, что в скором времени их всех кремируют в специальных печах. Сейчас специалисты проводят исследования, пытаясь понять, откуда и как появилось заболевание.

Сейчас птицы летят с севера на юг. По дороге они останавливаются на территории заводов и фабрик. Иногда они питаются там комбикормом. Мы считаем, что этот вирус был привезенным другими птицами в наш регион, - сообщил заместитель руководителя областной ветеринарной инспекции Мурат Командиров.

Птицефабрика расположена близ поселка Мерей. Здесь местные жители тоже разводят домашних птиц. Люди беспокоятся, что заболевание не обойдет их стороной. Однако специалисты утверждают, что причин для беспокойств нет, предприятие закрыто на карантин, а в регионе проводят регулярную вакцинацию.

Волнуются сельские жители и за собственное здоровье. Говорят, что после закрытия фабрики, в местности начал стоять странный запах.

Cпециалисты признали, что употреблять в пищу инфицированные продукты опасно для здоровья человека. Но вирус умирает при определенных температурах. К примеру, если варить куриные яйца при 100 градусах в течение 4-5 минут, то от вируса не останется и следа. Ранее от гриппа умерли почти 900 тысяч птиц в семи регионах страны.

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