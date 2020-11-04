Жители элитного ЖК в Шымкенте остались без отопления в преддверии зимы

Жильцы просят решить вопрос до наступления холодов.

Без отопления в преддверии зимы остались несколько десятков жителей элитного ЖК в Шымкенте, передает zakon.kz.

Во всех коммунальных бедах люди обвиняют местных чиновников и подрядчиков. Говорят, что решить проблему в местном акимате обещали еще два месяца назад. Горожане вынуждены мерзнуть в холодных квартирах, говорится в сюжете AlmatyTV.

Здесь не было ни воды, ни света. Когда мы покупали дом у "СПК "Шымкент" нам сказали, что дом готов и можно переезжать через две недели. За такие деньги купили, 260 тысяч за метр. Трехкомнатная квартира обошлась нам в 20 миллионов, - заявила жительница города Сандугаш Сермурзаева.

Представители Управления строительства, которые приехали на встречу с жильцами, заявили, что подключить многоэтажный дом к центральной тепломагистрали готовы хоть завтра. Но устанавливать автономную систему отопления в квартирах владельцам придётся самим и за свой счёт.

Из-за давления здесь выключили газопровод. По всему городу газопровод был выключен, одновременно мы подключили газ к магистральной системе. Из-за этого возникла такая ситуация, но все делаем по плану, - заверил заместитель руководителя городского Управления строительства Баглан Куздибаев.

Кто-то из жильцов успел сделать ремонт на крупную сумму, а кто-то оплачивает ипотеку. Поэтому дополнительные расходы по карману далеко не всем жителям жилого комплекса.

В свою очередь представители подрядной организации утверждают, что по договору квадратный метр оценивался в 180 тысяч тенге. Поэтому отвечать за то, что компания "СПК "Шымкент" дальше перепродала жилье они не могут.

В тех домах, которые мы продали, все готово. Газовые трубы установлены. И документы есть. По ПСД в 2016 году мы утвердили 180 тысяч тенге за квадрат. Это по договору такая цена. Не знаем за сколько СПК продает квартиры, - добавил представитель подрядной компании Мурат Мурашимов.

Жители требуют решить вопрос до наступления холодов. В противном случае пригрозили обратиться в вышестоящие органы.

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