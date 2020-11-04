Трамп считает "странным" потерю лидерства в штатах, где ранее выигрывал

Он готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Президент США Дональд Трамп назвал "странным" наблюдаемые в последние часы внезапные укрепления позиций демократов в некоторых штатах на выборах главы государства, передает zakon.kz.

Вчера вечером я лидировал, местами уверенно, во многих ключевых штатах. Почти во всех случаях это штаты, которыми управляют демократы. Затем все стало волшебным образом меняться, неожиданно были обнаружены груды неподсчитанных бюллетеней, — написал он в Twitter.

Происходящее Трамп назвал "очень странным", выделив эту фразу заглавными буквами.

Американский лидер предупредил, что готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса.

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