Трамп считает "странным" потерю лидерства в штатах, где ранее выигрывал
Он готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.
Президент США Дональд Трамп назвал "странным" наблюдаемые в последние часы внезапные укрепления позиций демократов в некоторых штатах на выборах главы государства, передает zakon.kz.
Вчера вечером я лидировал, местами уверенно, во многих ключевых штатах. Почти во всех случаях это штаты, которыми управляют демократы. Затем все стало волшебным образом меняться, неожиданно были обнаружены груды неподсчитанных бюллетеней, — написал он в Twitter.
Происходящее Трамп назвал "очень странным", выделив эту фразу заглавными буквами.
Американский лидер предупредил, что готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.
В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса.
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