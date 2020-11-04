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Штаб Байдена заявил о победе на выборах президента США

Предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у действующего президента Дональда Трампа — 213.

Фото : zimbio.com4 ноября 2020, 22:01

В штабе кандидата на пост президента США — демократа Джо Байдена, заявили о его победе на выборах главы государства, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы, — объявил на виртуальной пресс-конференции советник штаба адвокат Боб Бауэр.

По информации телеканала Fox News, предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у действующего президента Дональда Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов.


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