Штаб Байдена заявил о победе на выборах президента США
Предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у действующего президента Дональда Трампа — 213.
Фото : zimbio.com4 ноября 2020, 22:01
В штабе кандидата на пост президента США — демократа Джо Байдена, заявили о его победе на выборах главы государства, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы, — объявил на виртуальной пресс-конференции советник штаба адвокат Боб Бауэр.
По информации телеканала Fox News, предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у действующего президента Дональда Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов.
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