Штаб Байдена заявил о победе на выборах президента США

Предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у действующего президента Дональда Трампа — 213.

В штабе кандидата на пост президента США — демократа Джо Байдена, заявили о его победе на выборах главы государства, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы, — объявил на виртуальной пресс-конференции советник штаба адвокат Боб Бауэр.

По информации телеканала Fox News, предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у действующего президента Дональда Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!