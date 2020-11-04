Родные погибшей роженицы в Алматы обвиняют врачей

Никаких болезней или осложнений во время беременности не было.

Родственницы погибшей 25-летней роженицы винят в смерти алматинских врачей, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, молодая женщина выписалась из роддома, а затем пожаловалась на отек ноги. В медучреждении ее долго не хотели принимать, рассказывают родные. А когда, наконец, госпитализировали, пациентка впала в кому и скончалась. Семья обвиняет врачей в халатности

Никаких болезней или осложнений во время беременности не было, говорят родственники. В конце августа девушка родила сына, выписалась из роддома. Здоровью ребенка ничего не угрожало, а вот молодая мама спустя некоторое время пожаловалась на боли в ноге.

Начала левая нога сильно опухать. Пять дней она так ходила, а потом уже не могла ходить, нога опухла до колена. Она вновь пошла в роддом, но там сказали, что это с родами никак не связано. В научный центр Сызганова поехали, там сделали УЗИ, и выяснилось, что там тромб, - говорит мама умершей Зайдунам Измазунова.

Девушку срочно положили в роддом. Но через неделю лечения тромб оторвался, и Малинам впала в кому, рассказывают родные. Они считают, что это случилось из-за того, что дозу препарата ей назначили неправильно.

Мы когда спрашивали, какие препараты тебе колют, она сестре отправляла фотографию вот такой-то препарат, вчера кололи, сегодня не кололи. 2 раза в день она не получала, один раз в день и систему и мазь мазала на ногу, - рассказал супруг умершей Расул Маруп.

Уже в состоянии комы девушку перевезли в 4-ю горбольницу, где она скончалась. Родные от расследования отказались. Мол, доказать вину врачей и не надеются. Но все же просят проверить работу роддома.

Мы просто хотим, чтобы устроили проверки в самом роддоме и не только в нем, может и в других роддомах так же, супругу уже не вернем, но чтобы таких случаев не повторялось, чтобы женщины рожали и жили нормально, - сообщил Маруп.

Случаем заинтересовались в горздраве. Чиновники уже начали проверку роддома №2.

По факту летального случая женщины 1995 года рождения управлением общественного здоровья Алматы создана комиссия. По результатам работы комиссии будут приняты меры. Плюс комиссия будет проверять объемы медицинской помощи, оказанной данной женщине, - заявила главный специалист управления общественного здоровья Алматы Самал Саурова.

В управлении общественного здоровья отметили, что проверят не только роддом, но и поликлинику и другие медорганизации, где лечилась умершая женщина. Проверка продлится несколько недель.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!