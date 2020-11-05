Прогноз погоды по территории Казахстана на 5 ноября

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-востоке гололед.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 ноября, сообщает zakon.kz.

На большую часть территории Казахстана оказывает влияние антициклон, с которым сохранится преимущественно погода без осадков. Лишь на западе, севере и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде дождя и снега, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-востоке гололед.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, усиление ветра 18 м/с, гололед.

В Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, ночью и утром в Актюбинской областях местами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 9°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 3°, ясно.

Прогноз погоды на 5 ноября.

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