Горячие новости
Читайте также

Прогноз погоды по территории Казахстана на 5 ноября

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-востоке гололед.

Фото : zakon.kz.5 ноября 2020, 06:01

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 ноября, сообщает zakon.kz.

На большую часть территории Казахстана оказывает влияние антициклон, с которым сохранится преимущественно погода без осадков. Лишь на западе, севере и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде дождя и снега, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-востоке гололед.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, усиление ветра 18 м/с, гололед.

В Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, ночью и утром в Актюбинской областях местами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 9°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 3°, ясно.

Прогноз погоды на 5 ноября.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты