В Казахстане будут следить за бессимптомными носителями COVID-19 через мобильное приложение

На следующей неделе в стране появится мобильное приложение, которое позволит отслеживать передвижение бессимптомных носителей вируса.

Уровень заболеваемости коронавирусом в стране вырос больше чем в 2,5 раза. В связи с ростом количества зараженных в Минздраве озадачились онлайн-слежкой за гражданами на домашнем карантине, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

На следующей неделе в стране появится мобильное приложение, которое позволит отслеживать передвижение бессимптомных носителей вируса.

Напомним, им предписано оставаться дома, по меньшей мере, 14 дней. Ранее это контролировали медики, обзванивая людей по телефону.

К слову, в стране уже действует онлайн-приложение "Сак бол". С его помощью человек, заболевший ковидом, может анонимно сообщить всем контактным о риске заражения.

И вот теперь появится еще одно — с новыми опциями.

Первый модуль — это QR-код, который будет позволять вход в общественные места посредством QR-кода. Второй модуль — это анкетирование прибывших пассажиров на территорию РК. Сегодня пока все анкетные данные, к сожалению, вносятся нашими специалистами вручную. И третий модуль называется "Я на домашнем карантине". Он позволяет отслеживать по GPS местоположение пользователя, — рассказала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

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