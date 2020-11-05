Горячие новости
Читайте также

В Казахстане будут следить за бессимптомными носителями COVID-19 через мобильное приложение

На следующей неделе в стране появится мобильное приложение, которое позволит отслеживать передвижение бессимптомных носителей вируса.

Фото : depositphotos5 ноября 2020, 07:13

Уровень заболеваемости коронавирусом в стране вырос больше чем в 2,5 раза. В связи с ростом количества зараженных в Минздраве озадачились онлайн-слежкой за гражданами на домашнем карантине, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

На следующей неделе в стране появится мобильное приложение, которое позволит отслеживать передвижение бессимптомных носителей вируса.

Напомним, им предписано оставаться дома, по меньшей мере, 14 дней. Ранее это контролировали медики, обзванивая людей по телефону.

К слову, в стране уже действует онлайн-приложение "Сак бол". С его помощью человек, заболевший ковидом, может анонимно сообщить всем контактным о риске заражения.

И вот теперь появится еще одно — с новыми опциями.

Первый модуль — это QR-код, который будет позволять вход в общественные места посредством QR-кода. Второй модуль — это анкетирование прибывших пассажиров на территорию РК. Сегодня пока все анкетные данные, к сожалению, вносятся нашими специалистами вручную. И третий модуль называется "Я на домашнем карантине". Он позволяет отслеживать по GPS местоположение пользователя, — рассказала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты