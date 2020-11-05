США, Япония и Индия начали Совместные военно-морские маневры против Китая

К четырехстороннему формату маневров впервые в этом году присоединилась Австралия.

С 3 ноября в индийской акватории Индии пройдут совместные военно-морские маневры ВМФ США, Японии, Австралии и Индии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Как сообщает министерство обороны Японии, их цель состоит в укреплении солидарности и взаимодействия вооруженных сил четырех государств в обеспечении безопасности в Азии и создании "свободной и открытой зоны на Индо-Тихоокеанском театре".

Военно-морские маневры четырех союзных стран получили условное название "Малабар". Они начались 3 ноября в восточной акватории Индии в Бенгальском заливе. От каждой страны в маневрах участвует несколько единиц боевых кораблей (эсминцев, фрегатов, сторожевых кораблей и подводных лодок). Япония представлена современным эскадренным миноносцем "Оонами" водоизмещением 4650 тонн. Всего задействовано около 20 военных судов.

К четырехстороннему формату маневров впервые в этом году присоединилась Австралия.

Цель учений состоит в укреплении солидарности и взаимодействия вооруженных сил четырех государств в обеспечении безопасности в Азии и создании "свободной и открытой зоны на Индо-Тихоокеанском театре". Одной из важных целей маневров является "сильное сдерживание" нарастающей военно-морской активности Китая в регионе.

Мы хотели бы, чтобы подобная активность вооруженных сил стран региона действительно способствовала бы повышению уровня безопасности, а не наоборот, - подчеркнул конференции представитель МИД КНР Чжао Лицзян .

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