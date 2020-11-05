Розыгрыш смартфонов от VISA и Halyk Bank

Победители выбираются методом генерации случайных чисел среди всех участников.

Предприниматели, работающие в сферах торговли, развлечений, услуг, общепита и пользующиеся приложением для приема платежей Halyk Pos от Halyk Bank, могут выиграть один из 10 крутых смартфонов Samsung XCover 4S, передает zakon.kz.

Безналичные платежи становятся все более популярными среди казахстанцев, большинство из которых носят с собой в кармане лишь платежную карточку и смартфон. Представители бизнеса, занятые в сферах торговли и услуг, облегчают процедуру оплаты для клиентов используя новые технологичные возможности, которые предлагают банки и международные платежные системы.

VISA и Halyk Bank сотрудничают достаточно давно и на данный момент предлагают своим бизнес клиентам немало интересных продуктов для приема платежей. Одно из удобных и функциональных предложений – прием безналичных платежей через мобильное приложение Halyk Pos. Теперь не нужно устанавливать классический POS-терминал, достаточно просто скачать бесплатное приложение на смартфон и принимать безналичные платежи клиентов всех банков.

Более того, с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021 года пользователи приложения Halyk Pos могут получить дополнительный бонус к удобному приему платежей, а именно – выиграть один из десяти смартфонов марки Samsung XCover 4S.

В розыгрыше участвуют магазины, рестораны, салоны красоты, кинотеатры и другие объекты, принимающие оплату от населения за товары или услуги по картам VISA с помощью приложения Halyk Pos. Для участия в акции нужно установить бесплатное приложение Halyk Pos, подключить сервис в Halyk Bank, в период проведения акции принимать не менее 10 транзакций картами VISA через Halyk Pos, сумма которых составляет более 500 тенге. При этом, транзакции возвращенных товаров/услуг исключаются из списка участников.

Победители выбираются методом генерации случайных чисел среди всех участников и будут определены в прямом эфире на официальных страницах Halyk Bank в социальных сетях.

Розыгрыши будут проведены в 3 этапа: до 15 декабря текущего года, до 15 января 2021 года и до 15 февраля 2021 года.

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