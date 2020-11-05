Астанчане зря платили за парковку вдоль дорог

Платить за парковочные места ТОО "Парковочное пространство Астаны", установленные вдоль городской улично-дорожной сети, не нужно.

Паркоматы организации "Парковочное пространство Астаны" не должны были работать. Поэтому деньги за парковку там, где стояли паркоматы этой организации будут возвращены астанчанам, передает zakon.kz.

Как сообщили в акимате столицы, платить за парковочные места ТОО "Парковочное пространство Астаны", установленные вдоль городской улично-дорожной сети, не нужно. Исключение составляет бульвар Нуржол.

О возврате средств горожанам сообщат.

Сообщаем, что паркоматы организации "Парковочное пространство Астаны" не должны работать. Официального разрешения они не получали. Горожанам не нужно платить за данные места, за исключением бульвара Нуржол. Так как разрешение на работу паркоматов получено не было, средства в городской бюджет не начислялись, а по фактам, когда люди платили за самовольно установленные товариществом паркоматы, деньги перечислялись самому товариществу, – сообщил и.о. руководителя отдела управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Марат Есеркепов

Теперь, по письму Управления транспорта в департамент государственных доходов, к "Парковочному пространству Астаны" должны принять соответствующие меры.

На данный момент ждем решения департамента государственных доходов, и после получения ответа дополнительная информация по механизму возврата денежных средств, принятых за парковочные места, где не регламентирована платность, будет освещена в средствах массовой информации, – пояснил спикер.

Акимат Нур-Султана подал заявление в суд о расторжении договора с ТОО "Парковочное пространство Астаны" за несоблюдение договорных обязательств и игнорирование требований. Товарищество было неоднократно уведомлено о необходимости демонтажа оборудования.

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