Пресс-секретарь Трампа назвала условие его победы на выборах

Согласно прогнозам Fox News, Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, Джо Байден - 264.

Действующий американский лидер Дональд Трамп может обеспечить свое переизбрание на второй срок, если победит в штатах Аризона, Джорджия и Пенсильвания. Об этом в эфире Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает zakon.kz.

Мы считаем, что путь к победе лежит через Аризону, Пенсильванию и при сохранении Джорджии, где мы лидируем. Мы считаем, что одержим верх в Аризоне, - сказала она.

Она также допустила, что в Пенсильвании могла иметь место фальсификация. По ее словам, в прошлом в штате были очень странные результаты при обработке бюллетеней.

Согласно прогнозам телеканала, Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, Джо Байден - 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.

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