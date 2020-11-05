Пресс-секретарь Трампа назвала условие его победы на выборах
Согласно прогнозам Fox News, Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, Джо Байден - 264.
Фото : AS english5 ноября 2020, 10:10
Действующий американский лидер Дональд Трамп может обеспечить свое переизбрание на второй срок, если победит в штатах Аризона, Джорджия и Пенсильвания. Об этом в эфире Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает zakon.kz.
Мы считаем, что путь к победе лежит через Аризону, Пенсильванию и при сохранении Джорджии, где мы лидируем. Мы считаем, что одержим верх в Аризоне, - сказала она.
Она также допустила, что в Пенсильвании могла иметь место фальсификация. По ее словам, в прошлом в штате были очень странные результаты при обработке бюллетеней.
Согласно прогнозам телеканала, Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, Джо Байден - 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.
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