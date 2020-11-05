На каких рынках цены будут контролировать по-новому

Правила никак не касаются социально-значимых продуктов питания.

Мы уже сообщали о вступлении в силу поправок в Правила ценообразования на общественно значимых рынках. О том, на что именно будут контролировать цены по-новому, рассказали в Комитете регулирования естественных монополий МНЭ РК, передает zakon.kz.

Приказом министра национальной экономики РК внесены изменения в Правила ценообразования на общественно значимых рынках. Документ определяет порядок ценообразования на общественно значимых рынках.

Поправки в Правила ценообразования на общественно значимых рынках внесены в целях приведения в соответствие с Предпринимательским кодексом РК. Комитет по регулированию естественных монополий поясняет, что данные изменения коснулись только товарных рынков в областях розничной реализации товарного газа, электрической энергии энергоснабжающими организациями и услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и локомотивной тяги. Необходимо отметить, что данные Правила никак не касаются социально-значимых продуктов питания, - пояснили в КРЕМ МНЭ РК.

Ранее КРЕМ утвердил тариф на газ в столице ниже планируемого уровня в размере 30,9 без учета НДС за 1 кубометр (с учетом НДС 34,6 за 1 кубометр) с вводом в действие с 1 ноября 2020 года. Тариф будет действовать 1 год. При расчете конечной цены реализации товарного газа для потребителей Нур-Султана учитывались действующие предельные цены оптовой реализации товарного газа, утвержденные приказом Министра энергетики от 18 мая 2020 года № 196. В КРЕМ подчеркнули, что тариф сложился на порядок ниже прогнозного, который ранее сообщался в ряде СМИ.

Альберт Ахметов

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