Осужденным за "букет" преступлений экс-борцам с коррупцией изменили приговоры

Одного оправдали.

Судебная коллегия по уголовным делам суда Нур-Султана рассмотрела в апелляционной инстанции уголовное дело бывших антикоррупционеров, осужденных в этом году к разным срокам за ряд преступлений, передает zakon.kz.

Бывший заместитель начальника столичного Нацбюро по противодействию коррупции (теперь Департамент Агентства по противодействию коррупции по Нур-Султану) Шынгыс Мырзахметов был осужден по ст. 146 ч.1 (пытки), ст. 105 ч. 1 (доведение до самоубийства), ст. 362 ч. 4 п. 3 (превышение власти или должностных полномочий), ст. 416 ч. 3 (фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов) УК РК к 6 годам лишения свободы. Оперативника Бауржана Керимбекова приговорили к 5 годам лишения свободы по ст. 362 ч. 4 п.3, ст. 416 ч. 3 (он скончался через несколько месяцев после приговора), оперуполномоченного Ержана Жакупова признали виновным по ст. 362 ч. 4 п.3, ст. 416 ч. 3 и приговорили к 5,5 годам лишения свободы. И офицера по особо важным делам Рустема Ерланулы осудили по ст. 362 ч. 1 к 2 годам условно.

3 ноября была оглашена резолютивная часть постановления по итогам рассмотрения апелляционных жалоб осужденных. Им значительно смягчили наказания, одного и вовсе оправдали.

Шынгысу Мырзахметову смягчили наказание по всем статьям, по которым он был признан виновным, и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности (колония-поселение).

Ержану Жакупову вместо 5,5 лет дали новый срок - лишение свободы на 2 года, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Третьего осужденного Рустема Ерланулы коллегия оправдала за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

Осужденным вменялось несколько эпизодов. В одном из них сотрудник полиции пытался покончить с собой. Сообщалось, что по подозрению во взятке 15 тысяч тенге его доставили в здание Нацбюро, не оформив задержание. Офицер по особо важным делам Рустем Ерланулы посадил сотрудника полиции в камеру, позже завел его к Шынгысу Мырзахметову. Тот стал угрожать, что закроет его до суда в следственном изоляторе, обыщет дом и арестует все имущество, разместит в СМИ видеоматериал с получением взятки, если полицейский не признает вину. Затем полицейского снова отправили за решетку, не пустив к нему адвокатов. После этой психологической обработки полицейский повесился на собственном ремне. Металлическая пряжка ремня сломалась, благодаря чему он остался жив.

Еще в одном эпизоде речь шла о задержании трех сотрудников столичного департамента госдоходов осенью 2018 года. Под подозрение в качестве взяточников попали заместитель начальника столичного ДГД Кайрат Джумагулов, руководитель таможенного поста аэропорта и специалист-таможенник. Все они провели несколько месяцев в следственном изоляторе, пока главная транспорт­ная прокуратура не выяснила, что якобы взятка, переданная таможенникам за беспошлинный ввоз золота, оказалась провокацией со стороны оперативников Нацбюро Керимбекова и Жакупова.

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