За фальшивый больничный карагандинку отправили подметать улицы

Она приговорена к 60 часам общественных работ.

Карагандинка приговорена судом к штрафу и общественным работам за фальшивую справку из поликлиники, сообщает zakon.kz.

Как рассказывает женщина, она хотела отпроситься с работы на два дня, но ее не отпустили.

Поэтому она решила оформить фиктивный лист временной нетрудоспособности. В отделе кадров заметили, что предоставленный ею больничный – подделка.

Работодатель не простил женщину и подал в суд.

Женщину признали виновной по части 3 статьи 385 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков и т. д.). Ее приговорили к 60 часам общественных работ, - отметили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.

Другой подучетный рассказал, что на новый год выпил банку пива, сел за руль и был остановлен сотрудниками дорожной полиции. Суд его лишил прав на 7 лет и назначил 500 часов общественных работ.

300 часов по приговору суда я уже отработал, осталось 200, - сообщил 33-летний подучетный.

По информации ведомства, лица, состоящие на учете в службе пробации Карагандинской области, отработали более 10 000 часов общественных работ.

В основном это лица, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, занимались незаконным обращением с наркотическими средствами без цели сбыта, совершившие мелкое хищение или мелкое хулиганство.

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