Жена уличила футболиста в измене. Пришлось вызывать полицию

Он состоит с ней в гражданском браке.

Известный английский футболист 46-летний Райан Гиггз втайне от гражданской жены 36-летней Кейт Гревилл флиртовал с двумя девушками. В разборки пришлось вмешаться полиции, передает zakon.kz.

Разборка Райана Гиггза со своей гражданской женой девушкой была вызвана ее опасениями, что он изменял ей с двумя женщинами, одна из которых была моделью. По информации The Sun, Кейт поссорилась с Гиггзом из-за "кокетливых" сообщений, которые находились на iPad бывшей звезды «Манчестер Юнайтед», который был подключен к его телефону. Ссора, свидетелем которой, как выяснилось, была вторая женщина, вышла из-под контроля, оставив Кейт с тем, что полицейские назвали «легкими травмами». Офицеры были вызваны к дому Гиггза в Уорсли, Большой Манчестер, в воскресенье вечером. The Sun сообщила, что он был арестован по подозрению в нападении на свою девушку. Гиггз отрицает подобные обвинения.

Кейт смирилась со слухами, что он изменял ей довольно долгое время. Она уже изо всех сил пыталась ему доверять, а потом она нашла кокетливые сообщения, которые он отправлял другим девушкам. Она знает, кто они. Одна работает в Лондоне в качестве пиар-менеджера известного футболиста, другая - модель из Чешира. Они оба моложе Гиггза и очень очаровательны, - сообщил источник изданию.

Гиггз и Кейт познакомились, когда она работала над PR его проекта Hotel Football. Он обнародовал свои отношения, когда пара была сфотографирована на отдыхе в Италии в августе 2018 года - через восемь месяцев после его развода.

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