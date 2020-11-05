Арестован бывший аким Павлодара

Его подозревают в коррупции.

Бывший аким Павлодара Оразгельды Каиргельдинов арестован, он подозревается в коррупции, передает zakon.kz.

Pavlodarnews.kz сообщает, что Каиргельдинова задержали сотрудники Павлодарской Антикоррупционной службы.

Он подозревается в незаконном приобретении объекта, не соответствующего установленным требованиям для эксплуатации, за счет средств областного бюджета в размере 240 млн тенге. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается, – говорится в сообщении.

Подробности досудебного расследования не разглашаются.

СМИ пишут, что речь идет об аэродроме. По версии следствия, Каиргельдинов, купил его в коммунальную собственность Баянаульского района, хотя аэродром был непригоден для эксплуатации.

Оразгельды Каиргельдинов занимал должность акима Баянаульского района с 2016 по 2019 год. С 2011 по 2014 год он работал акимом Павлодара.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!