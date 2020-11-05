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17 млн норок уничтожат в Дании из-за мутации коронавируса

В связи с уничтожением норок правительство пообещало фермерам компенсацию.

Фото : Pixabay5 ноября 2020, 12:13

В Дании собираются уничтожить до 17 млн норок после мутации коронавируса. Власти опасаются, что вирус может распространиться на людей и создать риск для будущей вакцины, передает zakon.kz.

Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что мутации у животных представляют большую угрозу.

Мутировавший через норку вирус может нести риск для эффективности будущей вакцины. Мы несем большую ответственность перед собственным населением и перед всем миром, - приводит ее слова Reuters.

Министр здравоохранения страны Магнус Хойнике сообщил, что около половины из 783 инфицированных людей были заражены штаммом вируса, который пришел из норковых ферм.

В Дании насчитывается от 15 до 17 миллионов норок. Страна является крупнейшим в мире производителем норкового меха. Животных разводят почти на 1200 фермах.

В связи с уничтожением норок правительство пообещало фермерам компенсацию.

Директор института генетики Лондонского университетского колледжа Франсуа Баллу высказал свои сомнения по этому решению. По его словам, новые штаммы вирусов "возникают постоянно".

В SARS-CoV-2 постоянно происходят тысячи мутаций. Тот факт, что некоторые из них наблюдались у норок, не изменит штаммов вируса в человеке, - заявил он.

Сроки уничтожения норок пока не называются.


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