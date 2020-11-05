Новые снимки снежного барса зафиксировала фотоловушка в "Алтын-Эмель"

Снежный барс относится к краснокнижным животным.

Снежный барс в ноябре вновь попал на фотоловушку в национальном парке "Алтын-Эмель", передает zakon.kz.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Это уже второй снимок барса, снятый в данном природном парке. В сентябре этого года хищник уже попадал в объективы фотоловушек в парке и теперь есть основания считать об обитании в нацпарке двух особей этих редчайших животных.

Снежный барс относится к краснокнижным животным, численность которых стремительно сокращается. В Казахстане обитают 120-130 особей барса, а в мире их не более 7 тысяч.

Несмотря на отсутствие официальных научных сведений, документально уже доказано, что снежный барс действительно обитает в национальном парке "Алтын-Эмель".

В этот раз фотоловушка была установлена в другом горном ущелье, на площадке прямо возле скальной ниши – логова барса. На видео видно, как барс отдыхает, метит площадку и вновь отправляется в многодневный обход своего участка.

Учитывая, что места регистрации встреч барса в первом и во втором случаях находятся во взаимоотдаленных местах, есть основания считать, что это две разные особи. Для подтверждения этого будет проведено детальное сравнение пятен на шкурах барсов, поскольку у каждого барса они индивидуальны.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!