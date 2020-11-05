Создателей NEXTA обвинили в организации беспорядков в Беларуси

В настоящий момент обвиняемые находятся в межгосударственном розыске.

В Беларуси возбуждены уголовные дела в отношении администраторов Telegram-канала NEXTA. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси, передает zakon.kz.

В отношении Степана Путило и Романа Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Также в их отношении возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп – представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь через созданные и управляемые ими Telegram-каналы, - говорится в сообщении СК.

Сообщается, что следствием были зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения.

Полученные результаты психолингвистической экспертизы, проведенной экспертами ГКСЭ, приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия. В настоящий момент обвиняемые С.Путило и Р.Протасевич находятся в межгосударственном розыске, - отметили в СК.

В комитете заявили о продолжении следственных действий и мероприятий на установление лиц, причастных к организации массовых беспорядков в Минске. Кроме этого, следствием проводится работа по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы.

Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам. Не поддавайтесь на провокации, размещенные в различных телеграм-каналах, задумайтесь о последствиях ваших действий. Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка. Помните, что своим поведением организаторы и участники несанкционированных массовых мероприятий дестабилизируют обстановку в стране и ставят под угрозу безопасность законопослушных граждан, - призвали в СК Беларуси.

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