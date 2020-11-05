Самоубийцу спасли дважды за один день. Момент попал на видео

Кадры были сняты с помощью нагрудного жетона у полицейского.

Молодого парня за один день дважды спасли от попытки суицида в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Сообщение в ЦОУ столичного ДП поступило в 14:20. На мосту по шоссе Алаш молодой парень пытался покончить с жизнью.

По словам очевидца, он собирался спрыгнуть с моста, но в это время его спас проходивший мимо случайный прохожий.

На место происшествия был направлен экипаж патрульной полиции в составе Данабека Сагындыка и Нурбола Нуржигитова. Прибывшие на мост сотрудники через некоторое время увидели парня, который снова перелез через ограждение моста. Счет пошел на секунды, полицейские бросились к нему и успели схватить.

21-летнего жителя столицы доставили в Управление полиции района “Байконыр” для дальнейшего разбирательства.

Для стабилизации эмоционального состояния молодого человека, психолог оказал ему помощь.

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