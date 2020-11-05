Полиция Алматы ищет блогера, который зацепился за вагон и прокатился в метро

Он непременно будет привлечен к ответственности за совершенное правонарушение, сказали в полиции.

Блогер зацепился за вагон и прокатился в метро Алматы. Его ищет полиция, передает zakon.kz.

В Сети появился ролик, где блогер-экстремал прицепился за вагон и проехался до следующей станции метро. В пресс-службе алматинского метрополитена сообщили, что автор видео проехал от станции "Алмалы" до станции "Абай".

В момент происшествия дежурная по обслуживанию пассажиров, выполняя свои прямые обязанности, находилась на противоположной платформе, провожая уезжающих. Воспользовавшись этим, блогер зацепился за поезд. Вместе с тем, данный опасный эксперимент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Со стороны КГП "Метрополитен" было направлено заявление в полицию, с просьбой принять меры в отношении автора видео, поскольку своими действиями он нарушал правила поведения в метро, подвергал риску собственную жизнь и здоровье, а также мог спровоцировать срыв графика движения поездов, - говорится в сообщении.

Блогера ищет полиция.

В настоящее время личный состав Управления полиции на метрополитене ориентирован на задержание данного правонарушителя, действиям которого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. Он непременно будет привлечен к ответственности за совершенное правонарушение, - сказали в пресс-службе полиции Алматы.

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