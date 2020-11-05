В Вене по делу о теракте задержаны выходцы из России

Среди 14 человек есть граждане Бангладеш, Македонии, Турции и России.

Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть выходцы из России. Об этом заявил глава полиции австрийской столицы Герхард Пюрстль, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РБК, всего были задержаны 14 человек.

Некоторые из них имеют гражданство других стран, среди которых Бангладеш, Македония, Турция и Россия, — сказал начальник венской полиции.

Министр внутренних дел страны Карл Нехаммер сообщил, что всем задержанным по делу о теракте от 18 до 28 лет, они имеют миграционное прошлое, некоторые не являются гражданами Австрии.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский ранее заявлял, что среди задержанных есть выходцы с Северного Кавказа.

Вооруженные нападения произошли в шести местах в Вене 2 ноября. Террорист открыл огонь из огнестрельного оружия — автомата и дробовика — по посетителям кафе, прохожим и полицейским. Сначала выстрелы прозвучали около главной городской синагоги, другие нападения произошли также в центральном районе столицы.

В результате погибли четыре человека и сам нападавший, ранения получили 22 человека, среди которых сотрудник правоохранительных органов.

Изначально власти считали, что нападавших было несколько, однако позже пришли к выводу, что террорист был один. Именно его ликвидировали сотрудники правоохранительных органов.

Убитому полицейскими террористу Куйтиму Фейзулаю было 20 лет, он имел двойное гражданство Австрии и Северной Македонии. В апреле прошлого года его приговорили к 22 месяцам тюрьмы за попытку уехать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. Однако в декабре 2019 года его досрочно освободили.

При этом еще летом Словакия предупреждала австрийские власти о том, что Фейзулай намеревался купить боеприпасы в их стране. Однако, как сообщил Нехаммер, во взаимодействии антитеррористических ведомств двух стран "что-то пошло не так", и предотвратить трагедию не удалось.

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