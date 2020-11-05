Новая профессия в короткие сроки: история участницы программы "Еңбек"

Обучение длилось 3 месяца и оказалось увлекательным.

Учиться никогда не поздно. И это на своем примере доказала жительница Караганды Светлана Корепанова, которая в этом году решила овладеть новой профессией. Она не только бесплатно обучилась на краткосрочных курсах, но и сразу получила предложение о работе.

Как ей это удалось, она рассказала zakon.kz.

Cветлана Корепанова по образованию бухгалтер, но последние 10 лет проработала кладовщиком в одной из частных организаций. В начале 2020 года из-за ситуации с коронавирусом дела у компании пошли не очень – продажи упали, обороты уменьшились, и работодатель был вынужден сократить штат. Так, карагандинка осталась без работы. Поначалу даже растерялась.

Недолго думая, я обратилась в Центр занятости населения в надежде, что мне помогут устроиться кладовщиком в другое место. Тут мне сообщили, что в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" идет набор на краткосрочные курсы, и пригласили бесплатно обучиться и получить новые навыки. Я охотно откликнулась и выбрала для себя специальность "Менеджер по государственным закупкам", это соприкасалось с тем, чем я занималась ранее, - говорит Светлана Викторовна.

Обучение длилось 3 месяца и оказалось увлекательным. Во время прохождения краткосрочных курсов учащиеся ежемесячно получали стипендию. Ну а по окончании – нашей героине даже предложили работу по новой профессии, где она может сразу применить свои знания на практике. Все дело в том, что краткосрочное профессиональное обучение было организовано Центром занятости населения по заявке работодателя, который нуждался в этом специалисте.

Эти курсы оказались очень своевременны. Плюсов более чем достаточно – я получала стипендию, и при этом обрела знания в новой сфере, которые открыли для меня новые возможности. Понимаю, что работа менеджером по госзакупкам - большая ответственность и тяжелый труд, но надеюсь, я справлюсь, ведь не зря же я училась! Меня уже пригласили поработать в одну компанию, сейчас готовлю документы для трудоустройства. Наверное, если бы не обратилась в Центр занятости, до сих пор продолжала бы искать работу. А тут получила все сразу, - делится своей радостью жительница Караганды.

Когда она объявила о своем намерении пойти учиться семье, ее поддержали. По словам Светланы Корепановой, ее близкие понимают, как важно сегодня уметь быть гибкими и приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Сейчас непросто найти работу, поэтому нужно пользоваться всеми мерами поддержки, которое оказывает государство. В моем возрасте, конечно, часто страшно что-то менять, но я решилась, и не жалею, - утверждает героиня.

По данным на 1 ноября 2020 года, в Карагандинской области на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям направлено 1082 человека. 483 жителя области завершили обучение, а 330 из них трудоустроены на постоянную работу. В целом, мерами содействия занятости в рамках госпрограммы "Еңбек" в регионе с начала года охвачено 41 705 человек.

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