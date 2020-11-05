Старый уговор обогатил женщину на 217 млн тенге

Счастливица пока еще не знает, что будет делать со своей половиной.

Жительница Австралии выиграла в лотерее 1,4 млн австралийских долларов (435 млн тенге). Победительница рассказала, что сдержит условия давнего уговора и отдаст половину выигрыша своей сестре, передает zakon.kz со ссылкой на UPI.

Женщина была одной из десяти победителей субботнего розыгрыша 20 млн долларов.

Моя сестра покупает лотерейные билеты всю жизнь, мы всегда говорили, что если кто-то из нас выиграет, то мы поделим куш пополам. Я будут придерживаться соглашения и отдам ей половину, - рассказала она.

Счастливица пока еще не знает, что будет делать со своей половиной.

Завтра я еду на Кубок Мельбурна, так что, возможно, выпью еще несколько бокалов шампанского, чтобы отпраздновать это событие, - сказала она.

Летом стало известно, что выигравший 22 млн долларов мужчина отдал половину денег своему другу из-за обещания, которое они дали друг другу в 1992 году.

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