Пьяное ДТП с участием сотрудников погранслужбы произошло в ЗКО

Один человек погиб.

Сотрудники погранслужбы ЗКО на авто врезались в асфальтоукладчик, сообщает zakon.kz.

По информации "Мой город", 22-летний водитель автомашины марки Audi-80 не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с асфальтоукладчиком марки Super-1600-2, за рулем которого находился 26-летний мужчина.

К слову, водитель легковушки в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В результате ДТП 25-летний пассажир автомашины марки Audi-80 от полученных травм скончался на месте, водитель легковушки с многочисленными травмами госпитализирован в Бокейординскую районную больницу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции по ЗКО.

Полицейские начали досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".

Как выяснилось позже, в легковой машине находились сотрудники пограничной службы КНБ РК. Эту подтвердил аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов.

Действительно, есть такая информация, что в машине находились сотрудники пограничной службы КНБ РК. Однако что они делали, откуда ехали и как случилось ДТП - я не знаю. Пограничники нам не подчиняются и никакой информации не предоставляют, - сообщил аким района.

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