Дебаты Nur Otan: Артур Платонов выступит с идеями по улучшению экологии в Алматы

Он намерен продолжать защищать интересы граждан в Мажилисе.

В Алматы 11 ноября пройдет региональная конференция партии Nur Otan, на которой определят партийные списки из кандидатов в городской маслихат и Мажилис Парламента РК. Известный журналист, телеведущий и депутат нижней палаты Парламента от Алматы от Nur Otan Артур Платонов решил принять участие в дебатах, передает Liter.kz.

Платонов отметил широкий кругозор у молодых политиков, которые участвовали в первом этапе праймериз Nur Otan. Они, подчеркнул депутат, владеют современными технологиями и желают быть полезными своей стране. С другой стороны, более убедительными для избирателей оказывались опыт и знания.

В праймериз Nur Otan приняли участие более 10 тысяч кандидатов, желающих побороться за право представлять интересы народа в маслихатах всех уровней и Мажилисе Парламента нашей страны. Более 660 тысяч членов партии приняли участие в голосовании. Среди кандидатов на внутрипартийных выборах наибольшее число участников из сферы образования и науки, из МСБ, а также представители культуры, спорта и здравоохранения, — сказал Артур Платонов.

Его порадовала степень интереса общественности к тому, как проходят внутрипартийные выборы в Nur Otan. Из 199 зарегистрированных кандидатов в Алматы 35% или 70 кандидатов – это новые лица в партии.

Им еще только предстоит отточить свои навыки публичных выступлений, научиться дискутировать, выслушивать и слышать оппонента, держать руку на пульсе происходящего, владеть актуальной информацией и отстаивать свою точку зрения. По моему мнению, в рамках их дальнейшей подготовки, хорошей поддержкой могут стать именно дебаты с уже состоявшимися, опытными публичными политиками, — пояснил Платонов.

Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, напомнил спикер, не раз поднимали вопрос важности преемственности поколений. В этом он с ними полностью солидарен.

Как действующий депутат Мажилиса от Алматы особенно заинтересован в решении социальных и экологических проблем дорогих и уважаемых жителей моего родного города, за который болит душа. Что-то уже сделано. Знаю, что и как нужно делать дальше, что необходимо в первую очередь, в каких сферах наисложнейшая ситуация, — резюмировал Артур Платонов.

По его словам, он, как человек, обладающий политическим опытом, готов и дальше эффективно защищать интересы казахстанцев в Парламенте.

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