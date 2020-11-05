Что не любит Владимир Путин, рассказал информатор WADA

Он переживает, что по итогам рассмотрения апелляции CAS может отменить 8-летнюю дисквалификацию для России.

Ставший знаменитым на весь мир Григорий Родченков, ранее работавший в Московской антидопинговой лаборатории, а позже ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), рассказал о работе под руководством президента России Владимира Путина, передает zakon.kz.

В свете рассмотрения в CAS апелляции России на решение Исполкома WADA об ее отстранении на 4 года британский портал Evening Standard взял интервью у Григория Родченкова - человека, рассказавшего о нарушениях при проверке допинг-проб в России в ходе проведения в этой стране Олимпийских игр в 2014 году. В частности, 62-летнего Родченкова спросили, почему он соглашался "менять пробирки российских олимпийцев", и лишь спустя время опубликовал данные о нарушениях при проверке допинг-проб.

Когда работаешь на Владимира Путина, нельзя говорить "нет". Думаю, умные люди во всем мире видят, что происходит с теми, кто игнорирует приказы Путина. У меня не было другого выбора, кроме как выполнять работу, которую заказывало начальство. Но когда я увидел возможность раскрыть правду, я полностью посвятил себя этому делу. Сейчас я живу своей жизнью, служу раскрытию этой истины, чтобы продвигать чистый и справедливый спорт, свободный от коррупции, спонсируемой государством. Я хотел бы, чтобы не было обмана и коррупции, но это был заговор, заказанный на самых высоких уровнях власти, - сказал Родченков.

Он переживает, что по итогам рассмотрения апелляции CAS может отменить 8-летнюю дисквалификацию для России.

Россия заслужила 8-летний бан. Только представители высшей власти могли дать указание сфальсифицировать базу данных LIMS, чтобы сфабриковать ложные и неграмотные тексты с неубедительными и прозрачными попытками унизить меня, разоблачителя коррупции. Я вообще никогда не писал этих текстов. Решение CAS может быть разочаровывающим и шокирующим, как мы видели в феврале 2018 года. Как судебный орган CAS нуждается в обновлении и реформировании наряду с другими спортивными руководящими органами – МОК, ВАДА, международными федерациями. В рамках этой ущербной системы российские мошенники могут снова избежать надлежащих санкций и наказаний, а затем каким-то образом поучаствовать в Олимпийских играх в Токио. Если это произойдет, борьба с допингом потеряет еще больше доверия, - заявил Родченков изданию.

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