Алматинцев призывают к соблюдению саннорм

Все поликлиники города обеспечили готовность к возможной новой волне коронавируса.

Главный врач городской поликлиники №25 Алматы Алия Мазбаева в ходе онлайн-интервью на площадке Региональной службы коммуникаций, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом, напомнила жителям о мерах профилактики, сообщает zakon.kz.

По словам Мазбаевой, в некоторых странах наблюдаются повторные случаи заражения, рост заболевания.

Справочно: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об ужесточении карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. В стране вводят общеобязательный масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции и мер гигиены.

В Италии в ночь на среду премьер подписал декрет о новых ограничениях общественной жизни. В частности, с четверга в республике начинает действовать комендантский час: после десяти вечера граждане смогут выйти из дома лишь в исключительных случаях.

Швеция на фоне роста количества коронавирусных инфекций ограничила до 8 человек число людей, которые могут сидеть вместе за столом в кафе и ресторанах.

В связи с ухудшением эпидситуации в мире и учитывая предыдущий опыт, все поликлиники города Алматы обеспечили готовность к возможной новой волне коронавируса.

Особое внимание в работе поликлиник также уделено информационной работе по COVID-19, мерам предосторожности заражения коронавирусной инфекцией, так как пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом предрасположены к заболеванию и относятся к группе риска.

Главврач напомнила жителям Алматы меры профилактики против коронавируса и рекомендует:

избегать контактов с людьми с явными признаками респираторной инфекции, а также мест массового скопления людей;

использовать средства защиты органов дыхания: одноразовые медицинские маски, респираторы;

соблюдать респираторный этикет при чихании или кашле;

не посещать культурно-массовые мероприятия;

соблюдать гигиену рук (с использованием мыла и антисептических средств), в том числе после посещения мест массового скопления людей;

немедленно обращаться за медицинской помощью в случае наличия симптомов острого респираторно-вирусного заболевания.

Профилактические меры касаются абсолютно каждого человека. При признаках респираторных заболеваний стоит исключить самолечение и обратиться за помощью к медикам. При этом не стоит самостоятельно ходить в поликлиники и заражать окружающих. Необходимо вызывать врачей на дом, – отметила главврач.





Информирование населения о мерах личной и общественной профилактики коронавируса проводится путем размещения информации на сайтах поликлиник, социальных сетях. Кроме того, подготовлены буклеты для проведения информационно-разъяснительной работы по ОСМС.

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