Партию "Бирлик" переименовали в "Адал"

Такое решение приняли члены политсовета.

Политическая партия "Бирлик" сменила название. Теперь она называется "Адал", передает zakon.kz.

Сегодня, 5 ноября, в Нур-Султане прошло заседание политсовета партии "Бирлик". Там было принято решение сделать ребрендинг и переименовать партию.

Мы проводили исследование на предмет возможного переименования, как принято говорить, ребрендинга. Исследование проводили профессиональные социологи, которые прозондировали порядка 10 новых вариантов названия. По результатам проведенного анализа с огромным отрывом победил вариант "Адал". Это эксперты-социологи объясняют запросом населения на обновление, на справедливость. При этом в слово справедливость люди закладывают многое: начиная от борьбы с коррупцией и заканчивая прозрачностью принятия решений, - сказал председатель партии Серик Султангали.

Члены политсовета предложение о переименовании поддержали единогласно.

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